28 августа пройдет дружеский матч между администрацией клуба «Арсенал» и болельщиками команды Фото: материалы пресс-служб

28 августа, накануне домашнего матча с красноярским «Енисеем», в Туле на стадионе академии «Арсенал» состоится товарищеская встреча: между собой сыграют администрация и болельщики тульского футбольного клуба.

В игре в формате 8х8 примут участие руководитель ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев и главный тренер Олег Кононов. Команды сыграют два тайма по 20 минут.

Начало в 19.00, игра пройдет на малом поле стадиона академии «Арсенал». Вход свободный.