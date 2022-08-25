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Спорт25 августа 2022 13:39

28 августа пройдет дружеский матч между администрацией клуба «Арсенал» и болельщиками команды

Вход для зрителей на матч свободный
Источник:kp.ru
28 августа пройдет дружеский матч между администрацией клуба «Арсенал» и болельщиками команды

28 августа пройдет дружеский матч между администрацией клуба «Арсенал» и болельщиками команды

Фото: материалы пресс-служб

28 августа, накануне домашнего матча с красноярским «Енисеем», в Туле на стадионе академии «Арсенал» состоится товарищеская встреча: между собой сыграют администрация и болельщики тульского футбольного клуба.

В игре в формате 8х8 примут участие руководитель ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев и главный тренер Олег Кононов. Команды сыграют два тайма по 20 минут.

Начало в 19.00, игра пройдет на малом поле стадиона академии «Арсенал». Вход свободный.