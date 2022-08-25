Жителей Тульской области могут оставить без урожая расплодившиеся мотыльки-огнёвки

В Тульской области уже который день не утихают обсуждения мотыльков, целые стаи которых были замечены в Чернском и Щекинском районах региона, а также в Туле. Как поясняют энтомологи, эти мотыльки принадлежат к семейству огнёвок, постоянно проживающих на территории Тульского региона, но обычно незаметных для человека. Однако раз в 10-14 лет при наличии благоприятных условий у них происходит вспышка размножения и численность мотыльков резко возрастает.

Помимо просто неудобств, которые могут доставить многочисленные бабочки, "оседающие" на зданиях и машинах, такая вспышка численности грозит тулякам еще и проблемами с урожаем, поскольку в отличие от бабочек, гусеницы этого вида питаются совсем не пыльцой. Так, ранее от этих вредителей пострадали жители деревни Темерево Киреевского района, где гусеницы съели практически весь урожай местных фермеров.

Потенциально огнёвки опасны для 200 видов растений, включая кукурузу, капусту, кабачки, огурцы и тыквы. При этом одна бабочка может отложить от 30 до 300 яиц, и из них через две недели снова выведутся гусеницы, которые, скорее всего, уйдут на зимовку до следующего года.

Однако, по словам специалистов, бороться со взрослыми мотыльками бессмысленно, на сельхозугодьях не беспокоятся, если обнаружено меньше десяти гусениц на квадратный метр. На дачных же участках от вредителей помогут любые препараты против гусениц и листогрызущих насекомых.