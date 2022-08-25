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Спорт25 августа 2022 12:18

Матч между «Арсеналом» и «Енисеем» в Туле рассудит Сергей Куликов

Помогать ему будут Андрей Филипкин и Максим Белокур
Источник:kp.ru
Матч между «Арсеналом» и «Енисеем» в Туле рассудит Сергей Куликов

Матч между «Арсеналом» и «Енисеем» в Туле рассудит Сергей Куликов

Фото: Алексей ФОКИН

стали известны арбитры, делегаты и инспекторы, которые будут судить матчи 7-го тура Первой лиги, в том числе домашний матч тульского «Арсенала» с красноярским «Енисеем».

Так, арбитром встречи станет Сергей Куликов из Саранска, а его ассистентами назначили Андрея Филипкина из Екатеринбурга и Максима Белокура из Находки. Инспектор матча - москвич Сергей Зуев, делегат - Евгений Летин из Московской области.

Напомним, игра пройдет 29 августа, в понедельник, на Центральном стадионе в Туле в 20:00. По итогам шести туров после ничьей с «Родиной» тульский «Арсенал» занимает 8-е место, набрав 9 очков.