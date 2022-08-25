Матч между «Арсеналом» и «Енисеем» в Туле рассудит Сергей Куликов Фото: Алексей ФОКИН

стали известны арбитры, делегаты и инспекторы, которые будут судить матчи 7-го тура Первой лиги, в том числе домашний матч тульского «Арсенала» с красноярским «Енисеем».

Так, арбитром встречи станет Сергей Куликов из Саранска, а его ассистентами назначили Андрея Филипкина из Екатеринбурга и Максима Белокура из Находки. Инспектор матча - москвич Сергей Зуев, делегат - Евгений Летин из Московской области.

Напомним, игра пройдет 29 августа, в понедельник, на Центральном стадионе в Туле в 20:00. По итогам шести туров после ничьей с «Родиной» тульский «Арсенал» занимает 8-е место, набрав 9 очков.