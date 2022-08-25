В Тульской области лже-ведьму, "снимавшую порчу", осудили на 2 года заключения Фото: Архив "КП"

29-летняя девушка, не имеющая постоянного места жительства на территории РФ и проживающая в Московской области, была признана виновной в мошенничестве.

Как установил суд на основе данных, предоставленных прокуратурой Арсеньевского района Тульской области, между 6 февраля 2019 и 24 февраля 2022 года подсудимая под вымышленным именем переписывалась в соцсети с 32-летней жительницей Тульской области, и ввела ее в заблуждение, пообещав снятие порчи и улучшение жизненной ситуации, достоверно зная, что такими навыками она не обладает и потому оказать такие услуги не может. Потерпевшая перевела слоумышленнице в обмен на "услуги" несколько платежей на общую сумму более 717 тысяч рублей. Полученные деньги мошенница потратила по своему усмотрению.

Суд приговорил девушку к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с подсудимой сумму ущерба и моральный вред, причиненный преступлением, на сумму 1 млн 687 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.