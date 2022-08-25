Массовое ДТП произошло в Туле на пересечении улицы Фрунзе и Красноармейского проспекта Фото: соцсети

Днем 25 августа в Туле на пересечении улицы Фрунзе и Красноармейского проспекта произошло массовое ДТП, которое привело к образованию пробки по улице Фрунзе.

По свидетельствам очевидцев, в аварии поучаствовали Skoda Rapid, ВАЗ-2115, Nissan X-Trail и Nissan Almera. Предварительно сообщается, что виновником столкновения могла стать девушка за рулем Skoda, которая перепутала педали газа и тормоза, врезалась в Nissan Almera, а потом в отечественный ВАЗ, который отлетел в Nissan X-Trail.

На данный момент информации о пострадавших в аварии людях не поступало.