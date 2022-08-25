В Тульской области в столкновении ВАЗа и Kia Rio пострадала и была госпитализирована 15-летняя девочка Фото: материалы пресс-служб

24 августа в 15:10 на улице Льва Толстого в Киреевске Тульской области произошло ДТП, в котором пострадала девочка-подросток.

По предварительной информации, 34-летняя девушка на автомобиле ВАЗ-21124 не уступила дорогу автомобилю Kia Rio, имевшему преимущество в движении и столкнулась с ним. За рулем Kia был 19-летний молодой человек.

В результате ДТП с различными травмами госпитализировали 15-летнюю пассажирку ВАЗа. На момент происшествия она была пристегнута ремнем безопасности.