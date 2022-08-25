Детская железная дорога в Новомосковске Тульской области закроет сезон 11 сентября Фото: Архив "КП"

Новомосковская детская железная дорога 27 августа проведет торжественную линейку в рамках завершения учебного года для юных железнодорожников. Программа обучения детей рассчитана на весь год, но осенью и зимой учащиеся изучают теорию, а пробуют полученные знания на практике в течение лета, после экзаменов. Следующий учебный год стартует в октябре.

Тем не менее, сама ДЖД продолжит работать по выходным дням до 11 сентября включительно. Но уже известно, что этим летом пассажирами детской железной дороги стали больше 37 тысяч человек.