Политику из Тульской области сломали позвоночник за отказ вызвать такси незнакомцу Фото: соцсети

В Москве произошло ЧП с уроженцем Новомосковска Тульской области, кандидатом в депутаты от КПРФ в Северном Измайлово, 53-летним Сергеем Бурцевым: как сообщает телеграм-канал Shot, мужчину избили, сломав ему позвоночник, за отказ вызвать такси незнакомцу.

По имеющейся информации, Бурцев находился в Северном Измайлово, когда к нему подошел 26-летний молодой человек и попросил вызвать ему такси. Однако, когда Бурцев ему отказал, проситель отреагировал агрессивно, завязалась потасовка, итогом которой стали травмы у старшего мужчины - помимо перелома позвоночника, лн получил сильные ушибы головы и груди.

«Из магазина вышел человек, я его знать не знаю, кто это такой, и сказал нагло: «Вызови мне такси». Я сказал, что такси вызывать не буду, развернулся и пошел. Он пошел за мной, всякими словами меня оскорблял. Я шаг прибавил, хотел зайти в управу, но не успел, он меня догнал. Я повернулся, его оттолкнул, и у нас получился конфликт», — рассказал пострадавший.

Бурцев уточнил, что напавший на него «корчил из себя пьяного», но алкоголем от него не пахло.