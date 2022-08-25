25 августа в Туле снова организована бесплатная раздача воды
Фото: материалы пресс-служб
Так как сегодня температура воздуха в Туле снова превысила +27 градусов, в городе организовали бесплатную раздачу питьевой воды. Ее можно получить с 10.00 до 19.00 в точках по продаже кваса по адресам:
- Красноармейский пр-т, д. 48, корп. 2;
- перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая, д. 5;
- ул. Кутузова, д. 13;
- ул. Ложевая, д. 123, ост. Степанова;
- перекресток ул. Кутузова, д. 16 и ул. Шухова;
- перекресток ул. Марата, д. 24 и ул. Плеханова;
- Красноармейский пр-т, д. 17;
- перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;
- ул. Фрунзе, д. 5;
- ул. Октябрьская, д. 95;
- ул. М. Горького, д. 14;
- ул. Октябрьская, д. 9;
- ул. Пузакова, д. 5;
- ул. Кауля, д. 45;
- ул. Н. Руднева, д. 62;
- пр-т Ленина, д. 28.
Также дополнительно установлены точки раздачи воды по следующим адресам:
- перекресток пр-та Ленина и ул. Советской;
- перекресток пр-та Ленина и ул. Первомайской.