25 августа в Туле снова организована бесплатная раздача воды Фото: материалы пресс-служб

Так как сегодня температура воздуха в Туле снова превысила +27 градусов, в городе организовали бесплатную раздачу питьевой воды. Ее можно получить с 10.00 до 19.00 в точках по продаже кваса по адресам:

- Красноармейский пр-т, д. 48, корп. 2;

- перекресток ул. Смидович и ул. 9 Мая, д. 5;

- ул. Кутузова, д. 13;

- ул. Ложевая, д. 123, ост. Степанова;

- перекресток ул. Кутузова, д. 16 и ул. Шухова;

- перекресток ул. Марата, д. 24 и ул. Плеханова;

- Красноармейский пр-т, д. 17;

- перекресток ул. Жаворонкова и ул. Фр. Энгельса;

- ул. Фрунзе, д. 5;

- ул. Октябрьская, д. 95;

- ул. М. Горького, д. 14;

- ул. Октябрьская, д. 9;

- ул. Пузакова, д. 5;

- ул. Кауля, д. 45;

- ул. Н. Руднева, д. 62;

- пр-т Ленина, д. 28.

Также дополнительно установлены точки раздачи воды по следующим адресам:

- перекресток пр-та Ленина и ул. Советской;

- перекресток пр-та Ленина и ул. Первомайской.