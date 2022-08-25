Бабушку, ударившую внука на детской площадке, проверит тульская полиция Фото: соцсети

Подразделение полиции по делам несовершеннолетних (ПДН) проверит и даст оценку действиям пожилой женщины из Алексина Тульской области, которая ударила малолетнего внука, отвлекавшего ее от телефона.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, снятое на детской площадке. На записи видно, как пожилая женщина, гулявшая с внуком, несколько раз ударила ребенка за то, что тот пытался привлечь ее внимание и мешал ей сидеть в телефоне. При этом ребенку едва ли больше года. В комментариях к видео жители добавили, что это происходит уже не в первый раз.

ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка Наталия Зыкова. По ее словам, семья характеризуется положительно. У малыша есть мама и папа, они работают и иногда оставляют ребенка с бабушкой. Тем не менее, Зыкова однозначно полагает, что происшедшее неприемлемо - это грубое обращение с малолетним ребенком. Жесткое и неприемлемое.