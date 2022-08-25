Тулячку ждет суд за фиктивную регистрацию организации на свое имя Фото: Алексей ФОКИН

33-летняя жительница Тулы обвиняется в незаконном использовании документов для образования юридического лица, сообщает пресс-служба тульской таможни.

Установлено, что женщина в обмен на вознаграждение представила для внесения в ЕГРЮЛ данные своего паспорта и была зарегистрирована как генеральный директор общества с ограниченной ответственностью. При этом по факту никакой организацией тулячка не управляла и в ее деятельности не участвовала.

В отношении женщины завели уголовное дело, теперь ей грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.