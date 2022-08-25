В Тульской области 55-летний безработный украл электросамокат Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В Узловском районе Тульской области индивидуальный предприниматель, предоставляющий в краткосрочную аренду электросамокаты, обратился в полицию с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что один из самокатов украли с улицы Трегубова.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность похитителя, которым оказался 55-летний нигде не работающий местный житель. Спустя некоторое время мужчину задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном, похищенный самокат у него изъяли и вернули владельцу.

В настоящее время в отделе полиции выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.