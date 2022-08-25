Работы по благоустройству Молодежного бульвара в Туле потребовали ускорить Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 24 августа, глава администрации Тулы Дмитрий Миляев раскритиковал работу подрядчика, который благоустраивает Молодежный бульвар в Заречье: на данный момент объект готов в среднем на 46%, что неприемлемо, если учесть, что срок окончания работ - 30 сентября.

На данный момент полностью произведены работы по демонтажу старого покрытия, подготовительные земляные работы, а вот укладка плитки в среднем выполнена на 40%, освещение на 35%.

- До конца недели совместно с ГСЕЗ жду конкретные предложения по наращиванию темпов работ. Нужны не просто сроки, а полная раскладка всех видов работ, сроков оплаты, количество задействованных рабочих. У вас срок стоит 30 сентября, и возможности проводить работы глубокой осенью не будет. Если вы не выполните свои договорные обязательства, то будут применены соответствующие санкции. Объект должен быть выполнен! - потребовал Дмитрий Миляев.

Общественное пространство бульвара разбито на три зоны. По итогу здесь должны обустроить новое освещение, ливневую канализацию, зону воркаут, произвести покрытие пешеходных зон, озеленение с высадкой деревьев и кустарников, установить детское игровое оборудование, малые архитектурные формы, арт-объект, входные арки.