Туляк украл у соседа надувную лодку с мотором, самовар и циркулярную пилу Фото: Алексей ФОКИН

31-летний житель Тулы обратился в полицию с заявлением о краже: из его дома на улице Курковой через незапертое окно вытащили две дрели, надувную лодку с мотором, самовар, циркулярную пилу и водяной насос.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался безработный ранее неоднократно судимый 34-летний сосед потерпевшего. Спустя некоторое время подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном, но вещи не вернул, так как успел их реализовать.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Мужчину заключили под стражу.