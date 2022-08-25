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Общество25 августа 2022 6:17

В Привокзальном районе Тулы 25 августа часть адресов останется без холодной воды

Отключение связано с ремонтно-восстановительными работами на 4-м проезде Мясново
Источник:kp.ru
В Привокзальном районе Тулы 25 августа часть адресов останется без холодной воды

В Привокзальном районе Тулы 25 августа часть адресов останется без холодной воды

25 августа с 10:00 не будет холодной воды в Туле по ряду адресов. Это связано с ремонтно-восстановительными работами, которые пройдут по 4-му проезду Мясново, 68.

В результате до окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Болотова, 61, 70, 72, 69,

- 4-й проезд Мясново, 64, 66, 68,

- доевское шоссе, 12.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.