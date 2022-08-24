25 августа в Туле десятки домов останутся без электричества Фото: Арина ВОРОНЦОВА

25 августа несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

09:00 до 12:00 - ул. Жореса, 26-46 (чётн.), 25-43 (нечётн.), 25-а; ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23; ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.); ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.);

с 09:00 до 16:00 - ул. Кауля, 22-54 (чётн.), 19 к.2; ул. Бандикова, 2-а, 4, 4-а, 6-а, 8-а; ул. Демьянова, 2-а; ул. М. Сирнова, 115-а; ул. Металлургов, 62, 70, 70 к.2, 80-а; ул. Октябрьская, 16, 18, 20, 22, 20-в; ул. Литейная, 12-б;

с 09:00 до 17:00 - п. Горелки: ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.), 17-77 (нечётн.), 57-а; ул. Фруктовая, 10, 16-25; 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.),27-а, 31-а, 37-а, 33-а, 39-а; 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.); 3-й Фестивальный пр-зд, 15-а, 17; пос. Горелки: пер. Грачевский, 1-18; ул. Фестивальная, 50-110 (чётн.), 110-а; п. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 10-а, 2-24 (чётн.); 3-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а; ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а; Бухоновский пер. 3, 5, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23, 8; пр-т Ленина, 29, 21, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31; п. Рудаково: ул. Советская, 3; ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а, 45-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); пер. Луговой, 1-а, 1-12; ул. Трудовая, 22-б, 47; пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.); ул. Солнечная, 11; пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б, 12-а, 12-б; ул. чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Ленина, 22-а, 23, 24; СНТ "40 лет Октября"; Щёкинское ш., 25, 55;

с 13:00 до 16:00 - ул. 1-я Гостеевская, 11, 12; ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 115, 117; ул. Станиславского, 72-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.).