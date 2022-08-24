В Туле к 1 сентября сдадут новую дорогу длиной почти 2,2 километра Фото: материалы пресс-служб

Автоподъезд к ЖК «Петровский квартал», который строят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», планируют сдать к 1 сентября. Протяженность новой дороги составит почти 2,2 км. Предусмотрены тротуары, съезды и обустройство примыкания к автодороге Тула-Алешня. До этого подъехать к жилому комплексу можно было только со стороны Одоевского шоссе, теперь же новая транспортная артерия разгрузит улицы и обеспечить свободный проезд транспорта к микрорайону.

К работам на объекте подрядная организация приступила весной 2021 года. Строительство близится к завершению, рабочее движение по магистрали запустят к 1 сентября, но останется ряд работ, которые не будут мешать основному движению, их подрядчик будет доделывать.

По новой дороге поедет и общественный транспорт. В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города прорабатывают схемы организации дорожного движения. В районе жилого комплекса обустраивают разворотное кольцо, планируют установить остановочные павильоны и обустроить пешеходные переходы в соответствии с нормативами.