Тульских школьников приглашают сдать нормативы спорткомплекса «Готов к труду и обороне» Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области с 5 по 23 сентября пройдет сдача нормативов спорткомплекса «Готов к труду и обороне» в рамках проекта «Школьное ГТО».

сдать нормативы ученики смогут во всех школах региона. При этом выпускники, выполнившие все испытания комплекса и получившие значок, смогут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Для записи на сдачу нормативов надо будет обратиться к учителю физкультуры, а принять участие в мероприятии могут ученики всех классов.

Подробности акции можно узнать в Региональном центре тестирования ГТО по телефонам 8 (4872) 31-81-68, 8 (4872) 58-44-77 и на странице проекта.