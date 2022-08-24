Стала известна полная программа фестиваля "Театральный дворик" в Туле Фото: Игорь Копытов

Стала известна программа фестиваля "Театральный дворик", который пройдет одним днем вместе с празднованием Дня города 10 сентября. Он стартует в 12:00 с карнавального шествия по улице Советской от Бухоновского переулка, по проспекту Ленина до улицы Каминского и продолжится на трех площадках до 22:00.

Организаторы уточняют. что в программе возможны корректировки.

Площадка Театрально-музейная (Двор ТИАМ. Пр. Ленина 27)

13:15 — 13:55 — Маша Новикова (Санкт-Петербург) Спектакль-клоунада «Певица»

14:00 — 14:40 — Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) спектакль «Картонные»

14:50 — 15:30 — «ШумиМ театр» (Санкт-Петербург) Спектакль «Облачно, без осадков»

15:40 — 16:10 — Барабанное шоу Drum Time (Санкт-Петербург)

16:20 — 17:10 — Театр «ARTist» (Череповец) Комедийные путешествия «Белки в кругосветке»

17:20 — 18:00 — «ШумиМ театр» (Санкт-Петербург) Спектакль «Облачно, без осадков»

18:10 — 18:40 — ансамбль «Богема» и студия цыганского танца «BohoDance» (Тула)

18:50 — 19:50 — Проект «Зеленое утро» (Санкт-Петербург) Спектакль «На Марсе есть Жизнь» 20 : оо -21 Abray шоу (Уфа) «0h Му God»

21:00 — 22:00 — Творческое объединение «КАМ» (Тула) Спектакль - фантасмагория ”Планета людей“

Площадка ПроменадЪ (пр. Ленина от Двора ТИАМ до ул. Каминского)

14:00 — 16:00 — Театральная группа «metazero» (Санкт-Петербург) Перформанс «Коммуникации»

14:00 — 14:45 — Театр «Эрмитаж» (Тула) «Бестолковая экскурсия»

14:45 — 15:05 — Шоу барабанщиков «Crazy Аrmу Drum Show» (Тула)

15:10 — 15:50 — Театр «АспектР» (Санкт-Петербург) Спектакль Cosmo

16:00 — 16:30 — Театральная компания «ЗаУглом» (Москва) «Птицы счастья»

16:30 — 17:15 — Театр «Эрмитаж» (Тула) «Бестолковая экскурсия»

17:15 — 18:00 — Шагающий оркестр «Мосбрасс» (Москва)

17:45 — 18:30 — Театр «Эрмитаж» (Тула) «Бестолковая экскурсия» 18:35 - 19:20 Театр «АспектР» (Санкт-Петербург) Спектакль Cosmo

14:00 — 22:00 — Непредсказуемый Предсказатель (Санкт-Петербург)

14:00 — 22:00 — Парк живых скульптур Barcelona (Москва)

Площадка Каминского (главпочтамт. Пр. Ленина 33)

13:00 - 13:10 — ОТКРЫТИЕ XIV Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик»

13:10 - 13:50 — Андрей Кислицин (Санкт-Петербург) Спектакль «Андрюшка-Петрушка»

14:00 - 14:30 — Детский Цирк (Тула) «Цирк, цирк, цирк»

14:40 — 15:10 — Школа танцев Look At Mе (Тула)

15:20 — 15:50 — Детский Цирк (Тула) «Цирк собирает друзей»

16:00 — 16:40 — Андрей Кислицин (Санкт-Петербург) Спектакль «Андрюшка-Петрушка»

16:50 — 17:30 — Барабанное шоу Drum Time (Санкт-Петербург)

17:30 — 17:50 — Юлия Синькова (Тула)

18:00 — 18:50 — Группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула)

19:00 — 19:50 — Red Sparrow Band (Тула)

20:00 — 20:50 — Позитив бэнд «Jazzophrenia» (Тула)

21:00 — 22:00 — Неизвестный композитор (Архангельск-Москва)

22:00 — 22:15 — Шоу-проект «Стихия» (Тула) Огненное шоу «Агникаи»

22:15 — 22:30 — Закрытие Фестиваля уличных театров «Театральный дворик»