Две школы Тульской области вошли в списки лучших по России и ЦФО Фото: Алексей ФОКИН

Новые рейтинги российских школ на 2022 год представило агентство RAEX.

В топ-300 школ России вошел тульский Лицей № 2 имени Б.А. Слободскова, заняв 122-ю строчку по России и 6-ю - по ЦФО. Рейтинг зависел от числа выпускников, поступивших в престижные вузы России.

В рейтинге топ-200 школ России по общей конкурентоспособности выпускников оказался Ефремовский физико-математический лицей, который занял 93-е место, а центр образования № 38 в Туле попал в рейтинг конкурентоспособности выпускников в конкретном направлении «Медицина». Он находится на 29-м месте.

Также на сайте агентства можно найти топ-10 лучших школ Тульской области по количеству выпускников, поступивших в лучшие российские вузы:

1. Лицей № 2 имени Б.А. Слободскова 2. Центр образования № 1 - гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е. 3. Центр образования - гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских 4. Лицей (Новомосковск) 5. Ефремовский физико-математический лицей 6. Центр образования № 27 7. Лицей № 1 (Тула) 8. Центр образования - гимназия № 1 9. Центр образования № 20 10. Центр образования № 38