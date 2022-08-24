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Происшествия24 августа 2022 11:45

У жительницы Тульской области цыган украл арбалет, шуруповерт и уровень

Вернуть похищенное хозяйке удалось не полностью - часть вещей задержанный молодой человек успел продать
Источник:kp.ru
У жительницы Тульской области цыган украл арбалет, шуруповерт и уровень

У жительницы Тульской области цыган украл арбалет, шуруповерт и уровень

Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске в полицию обратилась 46-летняя местная жительница, которая сообщила, что через незапертое окно из ее дачного дома в одном из садовых товариществ, украли арбалет, шуроповёрт и строительный уровень. Общая сумма ущерба составила 7 990 рублей.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемого, которым оказался нигде не работающий и ранее неоднократно судимый 28-летний цыган из Донского. Спустя некоторое время подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. От задержанного получили признательные показания и часть похищенного - остальное злоумышленник успел реализовать.

Подозреваемого заключили под стражу, возбуждено и расследуется уголовное дело.