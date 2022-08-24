В Туле директор компании грузоперевозок обвиняется в уклонении от налогов на 52 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

Директор одной из тульских организаций обвиняется в налоговом преступлении, сообщает СУ СК России по Тульской области.

Следствие установило, что директор и фактический руководитель компании грузоперевозок уклонялся от уплаты налогов, для чего создал общества с ограниченной ответственностью, которые на самом деле были единой коммерческой организацией, но формально попадали под специальный налоговый режим в виде ЕНВД и не являлись плательщиками НДС.

С января 2017 по март 2020 года обвиняемый искусственно перераспределял между этими организациями транспортные средства и работников, сохраняя видимость законных оснований для специального налогового режима. В результате ему удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 52 миллионов рублей.

В настоящее время следователями собраны все необходимые доказательства причастности обвиняемого к преступлению, обвиняемый возместил задолженность по налогам в ходе следствия. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру Тульской области для дальнейшего принятия решения.