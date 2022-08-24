В Алексине Тульской области бабушка била по лицу внука, мешавшего ей сидеть в телефоне Фото: соцсети

В соцсетях в группе Алексина Тульской области 23 августа появилось видео, снятое на детской площадке. На записи видно, как пожилая женщина, гулявшая с, видимо, внуком, несколько раз ударила ребенка за то, что тот пытался привлечь ее внимание и мешал ей сидеть в телефоне. При этом ребенку едва ли больше года.

В комментариях местные жители отмечают, что такое случается уже не в первый раз, раньше уже видели, как горе-бабушка "песочнице ребенка роняла и материла, пихала бутылку в рот и била по лицу", а также, когда мальчик только начинал ходить, с какой то ненавистью тянула его за руки, мало не вывихнув.

Также возмущенные жители советуют обратиться с видео в органы опеки, чтобы те провели проверку и выяснили, почему с мальчиком гуляем бабушка и где его родители.