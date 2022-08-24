Больше полумиллиона рублей заплатит житель Тульской области за ложное сообщение о минировании

34-летний житель Ясногорского района был признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений.

Суд установил, что 20 мая 2022 года пьяный мужчина позвонил воспитателю одного из детских садов и сообщил, что образовательное учреждение якобы заминировано. По результатам проверки компетентными органами эта информация не подтвердилась.

Суд приговорил "минировальщика" к штрафу в 530 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.