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Общество24 августа 2022 7:43

Стала известна судьба старинной брусчатки на улице Союзной в Туле

Часть ее сохранит ТИАМ, а часть будет законсервирована под асфальтовым покрытием
Источник:kp.ru
Стала известна судьба старинной брусчатки на улице Союзной в Туле

Стала известна судьба старинной брусчатки на улице Союзной в Туле

Фото: соцсети

Старинная мостовая, которую обнаружили рабочие на улице Союзной в Туле, будет частично музеефицирована, а частично - законсервирована, об этом рассказала министр культуры Тульской области.

по ее словам, целиком восстанавливать мостовую на месте обнаружения имело бы смысл в том случае, если улица станет пешеходной. Но так как улица Союзная остается проезжей, то благодаря современным технологиям мостовую законсервируют. Еще часть мостовой отправится в качестве образца дорожного покрытия прошлых лет в Тульский историко-архитектурный музей.

Если улица Союзная когда-нибудь вновь станет пешеходной, то брусчатку смогут снова открыть.

Напомним, старинную мостовую на улице Союзной в Туле нашли под асфальтом во время ремонта ливневой канализации. Ориентировочно, брусчатка относится к 19 веку.