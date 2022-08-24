В Туле в ремесленном дворе «Добродей» появится новый арт-объект «Металлическая улица» Фото: Алексей ФОКИН

27 августа в Туле в рамках праздника «Белое каление» откроется новый арт-объект «Металлическая улица» на площадке «Тульская кузня». Праздник пройдет на территории ремесленного двора «Добродей».

Главная тема праздника - художественная обработка металлов. Гости мероприятия узнают историю кузнечного дела, а также поучаствуют в мастер-классах по ковке. Также будет представлен новый экскурсовод — голосовая помощница Василиса. Она расскажет об особенностях кузнечного дела и вкладе мастеров в тульскую архитектуру.