Часть Тулы останется без холодной воды 24 августа из-за ремонтно-восстановительных работ Фото: Арина ВОРОНЦОВА

24 августа в Туле часть домов останется без холодной воды из-за ремонтно-восстановительных работ на двух участках водной сети.

Так, с 7:00 из-за работ на водоводе I подъёма Д700 Масловско-Песоченского водозабора не будет холодной воды в военном городке Берники, и деревнях Берники, Площанки и Селиховое.

Кроме того, с 9:30 пройдут работы не будет холодной воды по адресам:

- ул. М. Тореза, 1, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14б, 14в, 7, 5, 5к1, 5к2, 5к3, 5к4, 5к5, 16, 18, 20, 9, 11, 11а, 16а, 18а,

- ул. Первомайская, 2,

- ул. Жаворонкова, 1,

- проспект Ленина, 79,

- проезд Тимирязева, 8.

в связи с проведением ремонтно - восстановительных По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.