"Резиновая квартира": жительница Тульской области поставила на учет в своем жилье 20 иностранцев Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимая за преступление в сфере миграции 50-летняя жительница Щекино была признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

В суде установили, что в период с 10 января по 26 апреля 2022 года фиктивно поставила на миграционный учет 20 иностранцев в своей квартире, заведомо зная, что жить по этому адресу они не будут.

Таким образом она лишила органы миграционного учета возможности вести контроль за соблюдением иностранными гражданами правил пребывания и проживания в России.

Суд приговорил женщину к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.