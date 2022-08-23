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Общество23 августа 2022 14:39

"Резиновая квартира": жительница Тульской области поставила на учет в своем жилье 20 иностранцев

Теперь ей придется заплатить штраф в 100 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства
Источник:kp.ru
"Резиновая квартира": жительница Тульской области поставила на учет в своем жилье 20 иностранцев

"Резиновая квартира": жительница Тульской области поставила на учет в своем жилье 20 иностранцев

Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимая за преступление в сфере миграции 50-летняя жительница Щекино была признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

В суде установили, что в период с 10 января по 26 апреля 2022 года фиктивно поставила на миграционный учет 20 иностранцев в своей квартире, заведомо зная, что жить по этому адресу они не будут.

Таким образом она лишила органы миграционного учета возможности вести контроль за соблюдением иностранными гражданами правил пребывания и проживания в России.

Суд приговорил женщину к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.