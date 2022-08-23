Часть домов Тулы останется без электроснабжения 24 августа Фото: Алексей ФОКИН

24 августа несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - 1-й пр-зд, 1-8, 47-53 (нечётн.); 8-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.); 9-й пр-зд, 21; 10-й пр-зд, 21; ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33; 9-й пр-зд, 2-16 (чётн.), 1-19 (нечётн.), 12-а, 12-б; 1-й пр-зд, 1-13, 8-а;

с 09:00 до 16:00 - ул. М. Смирнова, 90-122 (чётн.), 84, 109, 103-а, 105, 107; ул. Кауля, 19, 19 к.2, 17, 21; ул. Бандикова, 6-а, 12; ул. Демьянова, 2-а;

с 09:00 до 17:00 - ул. Староникитская, 52; Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.); ул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78-б; Промышленный пр-зд, 22, 24,26, 28, 30, 32;

с 09:30 до 13:30 - ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. Крылова, 30-44 (чётн.), 31-47 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 54; ул. Кутузова, 97-111 (нечётн.), 82, 84, 86; ул. Гастелло, 38, 41, 49; ул. Краснодонцев, 63;

с 13:00 до 16:00 - ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66; пер. Володарского, 35; ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.).