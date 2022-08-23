В Тульской области мужчина нашел гранату, когда косил траву на обочине дороги Фото: материалы пресс-служб

23 августа в рабочем поселке Теплое местный житель совершил неожиданную находку, когда косил траву на обочине дороги "Ефремов-Лапотково" Тепло-Огаревского района, в районе улицы Сельхозтехниковская. Среди травы мужчина нашел гранату, предположительно, относящуюся ко временам Великой Отечественной войны.

Граната Ф1 была обезврежена группой выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы.

Управление МЧС напоминает, что делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".