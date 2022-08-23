Тульская область поможет собрать на учебу детей из ЛДНР и Украины Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области составлены списки необходимых канцтоваров и определены категории семей, особенно нуждающихся в помощи. В первую очередь, это многодетные малообеспеченные семьи региона и семьи, прибывшие из ЛНР, ДНР и Украины, проживающие в пунктах временного размещения (ПВР).

Всего в регион с начала года прибыло более 6,2 тысяч вынужденных переселенцев, в 19 ПВР сейчас размещены 1585 человек. Из них 171 - это дошкольники, 244 - школьники, 20 - студенты средне-специальных учебных заведений и 19 - студенты высших учебных вузов.

Наборы канцтоваров сформируют органы местного самоуправления Тульской области, региональное отделение партии «Единая Россия», социальные службы. Уже подготовлено 2,5 тысяч наборов на общую сумму более 20 млн рублей. Также в рамках акции «Собери ребенка в школу!» закупили 600 наборов канцтоваров для учеников 1-х - 4-х классов, проживающих в Мариуполе.

Помимо этого, в рамках ранее заключенного соглашения ведется ремонт детского сада в Мариуполе. Планируется, что он начнет работать 1 сентября. С начала учебного года в детском саду будут открыты девять дошкольных групп, которые смогут принять 205 детей. Штат будет укомплектован из местных жителей. Сейчас прорабатывается вопрос закупки и доставки продуктов питания для детского сада.