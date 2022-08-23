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Происшествия23 августа 2022 13:22

41-летний житель Тульской области из пьяной ревности зарезал свою жену

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима
Источник:kp.ru
41-летний житель Тульской области из пьяной ревности зарезал свою жену

41-летний житель Тульской области из пьяной ревности зарезал свою жену

Фото: Алексей ФОКИН

41-летний житель города Щекино Тульской области был признан виновным в убийстве своей супруги.

Как установил суд, днем 14 апреля 2022 года нетрезвый мужчина, находившийся дома с женой, поссорился с женщиной на почве ревности и пять раз ударил ее ножом в лицо и грудь. От полученных повреждений 35-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Суд приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.