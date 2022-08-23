Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2022 13:02

Безработный житель Тульской области украл бензиновый триммер и берцы

Мужчину задержали, а все украденное вернули владельцу
Источник:kp.ru
Безработный житель Тульской области украл бензиновый триммер и берцы

Безработный житель Тульской области украл бензиновый триммер и берцы

Фото: Алексей ФОКИН

В Каменском районе Тульской области в полицию с заявлением о краже обратился 38-летний туляк, который сообщил, что кто-то, взломав дверной замок, залез в его дом в деревне Солнцевка и украл бензиновый триммер и берцы.

В ходе расследования сотрудники полиции установили подозреваемого, которым оказался нигде не работающий 47-летний житель посёлка Мясищево. Некоторое время спустя его задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где мужчина сознался в содеянном. Похищенное имущество изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.