Безработный житель Тульской области украл бензиновый триммер и берцы Фото: Алексей ФОКИН

В Каменском районе Тульской области в полицию с заявлением о краже обратился 38-летний туляк, который сообщил, что кто-то, взломав дверной замок, залез в его дом в деревне Солнцевка и украл бензиновый триммер и берцы.

В ходе расследования сотрудники полиции установили подозреваемого, которым оказался нигде не работающий 47-летний житель посёлка Мясищево. Некоторое время спустя его задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где мужчина сознался в содеянном. Похищенное имущество изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.