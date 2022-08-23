Тульская «Академия Михайлова» на Кубке губернатора победила в первом матче Фото: материалы пресс-служб

Тульская хоккейная команда "Академия Михайлова" вошла в группу «А» и в первом мате Кубка Губернатора встретилась с действующим чемпионом МХЛ - СКА-1946. Матч окончился победой туляков со счетом 2:4.

Отметим, что уже к третьему периоду счет был 3:0 в пользу хозяев льда, а в третьем периоде «сорок шестые» перехватили инициативу. Им почти удалось сравнять счет, но «академики» отправили шайбу в пустые ворота, и Михаил Низовкин оформил хет-трик.

Во второй игре группы серебряный призер лиги «Красная Армия» обыграла «Локо» со счетом 3:2, а в группе «Б» московское «Динамо» одолело «Алмаз»: меньше чем за десять минут москвичи отправили в ворота «Алмаза» четыре шайбы, окончательный счет - 5:0. «Ирбис» одержал волевую победу над питерскими динамовцами — 4:2.