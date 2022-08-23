Турнир по стрельбе и выставка военных роботов: как Тула отметит День Оружейника

Турнир по стрельбе и выставка военных роботов: как Тула отметить День Оружейника Фото: Алексей ФОКИН

В Туле пройдет празднование Дня оружейника: детали обсудили на оперативном совещании в правительстве региона.

Так, 16 сентября праздничные мероприятия состоятся на предприятиях ОПК, а 19 сентября чествовать оружейников будут в Тульском государственном музее оружия. Планируется, что там пройдут торжественный митинг и возложение цветов к памятникам на Аллее славы тульских оружейников. На торжественном собрании наградят отличившихся сотрудников и вручат премии Правительства Тульской области в сфере науки и техники имени И.Я. Стечкина и Е.Н. Сабинина. Мероприятие завершится праздничным концертом и фейерверком.

Также с 16 сентября в музее оружия стартует фестиваль «Тула оружейная: от мастера до защитника», и с 17 по 19 сентября сотрудники ОПК и члены их семей смогут бесплатно посетить музей оружия. Тематические экспозиции представят музей обороны Тулы, музей станка и музеи Тульского кремля.

С 16 по 23 сентября институт высокоточных систем имени В.П. Грязева ТулГУ проведет серию тематических лекций для школьников с выставкой образцов продукции ведущих тульских оружейников. А на полигоне 106-й гвардейской десантной дивизии Федерация практической стрельбы проведет турнир среди силовых подразделений Тульской области.

С 16 по 19 сентября на площадке парка «Патриот-Тула» пройдет выставка тренажеров и специальных роботов, используемых в Вооруженных Силах РФ. Среди них – тренажеры для освоения образцов авиационной техники, современного зенитно-ракетного комплекса, беспилотных летательных аппаратов, интерактивная мишень для тренировки тактической стрельбы и др. Также экспозицию планируется расширить за счет техники, тренажеров и образцов стрелкового оружия тульских предприятий ОПК.