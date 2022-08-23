В тульском Скуратово ночью полыхал частный дом: здание выгорело внутри по всей площади Фото: соцсети

Ночью 23 августа, в 01:14 в пожарную службу сообщили, что в тульском Скуратово на улице Мичурина загорелся частный дом на трех хозяев. На место происшествия выехали шесть пожарных расчетов.

Пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы потушить открытое пламя. в результате в здании сгорела и обрушилась кровля двух частей дома из трех, у третьей части обгорела обрешетка, сам дом выгорел внутри по всей площади.

Никто из людей не пострадал при происшествии. Причины пожара устанавливаются.