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Общество23 августа 2022 11:20

В лесу под Тулой жители натыкаются на «противошинные ежи»

От этих рукотворных ловушек пострадали автомобилисты, а одна женщина поранила о них ногу
Источник:kp.ru
В лесу под Тулой жители натыкаются на «противошинные ежи»

В лесу под Тулой жители натыкаются на «противошинные ежи»

Фото: соцсети

В Ленинском отделе полиции в Туле правоохранители выясняют, кто и зачем раскидывает по лесу «противошинные ежи»: о неприятной находке уже не в первый раз сообщают местные жители, выбирающиеся в лес.

Отмечается, что от металлических "ежей", похожих на миниатюрные противотанковые, уже пострадал минимум один автомобиль - наехав на ловушку, автомобиль проткнул все 4 колеса.

Кроме того, жители Дубенского района также натыкались на такие штуки, а одна женщина даже поранила о них ногу.

По данному факту в отделении полиции «Ленинский» зарегистрировано обращение, и сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.