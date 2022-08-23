В лесу под Тулой жители натыкаются на «противошинные ежи» Фото: соцсети

В Ленинском отделе полиции в Туле правоохранители выясняют, кто и зачем раскидывает по лесу «противошинные ежи»: о неприятной находке уже не в первый раз сообщают местные жители, выбирающиеся в лес.

Отмечается, что от металлических "ежей", похожих на миниатюрные противотанковые, уже пострадал минимум один автомобиль - наехав на ловушку, автомобиль проткнул все 4 колеса.

Кроме того, жители Дубенского района также натыкались на такие штуки, а одна женщина даже поранила о них ногу.

По данному факту в отделении полиции «Ленинский» зарегистрировано обращение, и сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.