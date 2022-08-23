Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт23 августа 2022 9:58

Тульский клуб «Арсенал» покидает еще один игрок: защитник Данил Степанов переходит в «Сочи»

Сейчас Степанов уже вылетел в расположение сочинского клуба
Источник:kp.ru
Тульский клуб «Арсенал» покидает еще один игрок: защитник Данил Степанов переходит в «Сочи»

Тульский клуб «Арсенал» покидает еще один игрок: защитник Данил Степанов переходит в «Сочи»

Фото: материалы пресс-служб

Защитник тульского «Арсенала» 22-летний Данил Степанов переходит в футбольный клуб «Сочи». По имеющейся информации, игрок уже вылетел в расположение «Сочи», ему осталось пройти медобследование.

Напомним, Степанов вышел из академии казанского «Рубина» и в 2021 году перешел в «Арсенал» на правах аренды, а в нынешнем году подписал с оружейниками полноценный контракт. Футболист также выступает за молодежную сборную России.