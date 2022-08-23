Тульский клуб «Арсенал» покидает еще один игрок: защитник Данил Степанов переходит в «Сочи» Фото: материалы пресс-служб

Защитник тульского «Арсенала» 22-летний Данил Степанов переходит в футбольный клуб «Сочи». По имеющейся информации, игрок уже вылетел в расположение «Сочи», ему осталось пройти медобследование.

Напомним, Степанов вышел из академии казанского «Рубина» и в 2021 году перешел в «Арсенал» на правах аренды, а в нынешнем году подписал с оружейниками полноценный контракт. Футболист также выступает за молодежную сборную России.