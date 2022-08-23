В Туле на трассе М-2 грузовик Volvo протаранил отбойник и опрокинулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

22 августа в 13:50 на 168-м километре автодороги М-2 «Крым» в Туле произошло ДТП с участием грузовика.

По предварительной информации, 23-летний молодой человек за рулем грузового автомобиля Volvo FM TRUCK 4X2врезался в металлическое барьерное ограждение (отбойник), затем съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, после оказания медицинской помощи он был отпущен.