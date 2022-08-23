В Тульской области на трассе М-4 опрокинулась фура: водителя госпитализировали Фото: материалы пресс-служб

22 августа в 17:00 на 294-м километре автодороги М4 «Дон» в Ефремове Тульской области произошло серьезное ДТП с участием большегруза.

По предварительной информации, 36-летний мужчина на автомобиле MAN с прицепом SCHMITZ SKO24 опрокинулся на проезжей части дороги, и в него врезался ехавший в том же направлении автомобиль Mitsubishi Pajero под управлением 53-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля MAN был госпитализирован с различными травмами.