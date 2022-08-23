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Происшествия23 августа 2022 9:17

В Туле на газоне улицы Бундурина заметили пьяного "нудиста"

Нетрезвый мужчина улегся на траву, стянув одежду ниже пояса, в результате пришлось вмешаться сотрудникам полиции
Источник:kp.ru
В Туле на газоне улицы Бундурина заметили пьяного "нудиста"

В Туле на газоне улицы Бундурина заметили пьяного "нудиста"

Фото: соцсети

Утром 23 августа туляки, проходившие по улице Бундурина, заметили на газоне между домами пьяного мужчину, который лежал, стянув штаны и нижнее белье и оголившись ниже пояса. Поскольку подобный "перфоманс" является нарушением общественного порядка, прохожие вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители настойчиво попросили мужчину одеться, что удалось ему с трудом. После этого мужчина пересел на лавку.

Дальнейшее развитие событий неизвестно.