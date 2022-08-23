В Ледовом дворце в Туле стартовал Кубок Губернатора Тульской области по хоккею Фото: материалы пресс-служб

22 августа в Туле стартовал Кубок Губернатора Тульской области по хоккею, в котором принимают участие восемь сильнейших команд Молодежной хоккейной лиги. Торжественная церемония открытия турнира прошла накануне в Ледовом дворце в Туле. В ней приняли участие Губернатор Алексей Дюмин, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук; олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк; председатель совета директоров АО ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Илья Ковальчук и Павел Дацюк провели мастер-класс для 40 детей из числа воспитанников четырех региональных команд. Знаменитые хоккеисты сказали ребятам напутственные слова и сфотографировались на память.

Турнир продлится до 26 августа, игры будут проходить на ледовых аренах Тулы и Новомосковска. Отборочные матчи турнира проходят с 22 по 24 августа. Команды будут разделены на две группы. 25 и 26 августа состоятся полуфинальные встречи, а 26 августа сильнейшие команды сразятся за Кубок Губернатора Тульской области.