В Туле в честь Дня Государственного флага прошел фестиваль красок Фото: материалы пресс-служб

22 августа в Туле прошли торжества по случаю Дня флага Российской Федерации. Так, на Казанской набережной прошел фестиваль красок: тулякам и гостям города раздали пакетики с сухими красками, которые в один момент раскрасили набережную в цвета триколора. Все действие происходило за специальным ограждением. Завершился фестиваль красок концертом тульских коллективов на сцене возле Тульского кремля.

В Туле в честь Дня Государственного флага прошел фестиваль красок Фото: материалы пресс-служб