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Общество23 августа 2022 8:12

В Туле в честь Дня Государственного флага прошел фестиваль красок

На Казанской набережной туляки раскрасили друг друга холи-красками в цвета флага России
Источник:kp.ru
В Туле в честь Дня Государственного флага прошел фестиваль красок

В Туле в честь Дня Государственного флага прошел фестиваль красок

Фото: материалы пресс-служб

22 августа в Туле прошли торжества по случаю Дня флага Российской Федерации. Так, на Казанской набережной прошел фестиваль красок: тулякам и гостям города раздали пакетики с сухими красками, которые в один момент раскрасили набережную в цвета триколора. Все действие происходило за специальным ограждением. Завершился фестиваль красок концертом тульских коллективов на сцене возле Тульского кремля.

В Туле в честь Дня Государственного флага прошел фестиваль красок

В Туле в честь Дня Государственного флага прошел фестиваль красок

Фото: материалы пресс-служб

В Туле в честь Дня Государственного флага прошел фестиваль красок

В Туле в честь Дня Государственного флага прошел фестиваль красок

Фото: материалы пресс-служб