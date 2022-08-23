За неделю в Тульской области от укусов клещей пострадали 195 человек

По данным еженедельного мониторинга, с 15 по 21 августа в Тульской области по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 195 человек, 46 из них - дети. Всего с начала мониторинга, 1 марта 2022 года, в области зарегистрировано 4032 случая присасывания клещей к людям, в том числе 1196 - у детей, что на 22% выше среднемноголетнего уровня.

Факты присасывания клещей замечены во всех районах Тульской области. Также зарегистрировано 77 завозных случаев, при посещении жителями других регионов.

Кроме того, с начала года зарегистрировано 7 случаев заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) среди взрослого населения Тулы, Алексинского, Суворовского, Белевского и Ефремовского районов.

За период мониторинга исследовано 2546 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов, общая инфицированность бореллиями и анаплазмой превышает среднемноголетний уровень и соответственно составляет 15,7% и 5,9%, инфицированность эрлихиями сохраняется на уровне 0,4%.