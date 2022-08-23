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Общество23 августа 2022 7:37

Больше 80 тысяч жителей Тульской области приняли участие в праздновании Дня Государственного флага

Только в столице региона праздничный концерт посетили больше 30 тысяч человек
Источник:kp.ru
Больше 80 тысяч жителей Тульской области приняли участие в праздновании Дня Государственного флага

Больше 80 тысяч жителей Тульской области приняли участие в праздновании Дня Государственного флага

Фото: материалы пресс-служб

22 августа Тульская область присоединилась к празднованию Дня Государственного флага: праздничные мероприятия в регионе, посвященные Дню Государственного флага РФ, посетили более 80 тысяч человек.

В Туле центром торжеств стала главная площадь, где прошел концерт Первого Всероссийского тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». Его посетили больше 30 тысяч человек. Для жителей и гостей города выступили группа «ЛЮБЭ», «Фабрика», «Корни», певец Джанго и Президент союза офицеров группы «Альфа», автор и исполнитель Алексей Филатов.

Волонтеры раздавали ленточки и флаги в цветах российского триколора, а завершился праздник фейерверком.