Джордже Деспотович покинет тульский «Арсенал»: причина в зарплате

Как сообщил руководитель тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев, на сегодня клуб не имеет финансовой возможности обеспечить заявленный в контракте уровень зарплаты 30-летнему сербскому нападающему Джордже Деспотовичу. Уровень выплат устанавливался еще тогда, когда команда играла в РПЛ, а на понижение, как ряд других игроков, Деспотович не согласен.

Поэтому, хотя в данный момент игрок еще тренируется с основным составом «Арсенала», он параллельно подыскивает варианты перехода. Напомним, Деспотович перешел в «Арсенал» из казанского «Рубина» в феврале 2022 года, сыграл за тульскую команду 11 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.