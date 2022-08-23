В Туле нашли и обезвредили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд
Фото: материалы пресс-служб
22 августа группа выполнения специальных работ Управления противопожарной службы обезвредила 1 артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Взрывное устройство обнаружили в деревне Рвы в Туле.
Управление МЧС напоминает, как следует поступать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.