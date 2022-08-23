В Туле нашли и обезвредили 76-миллиметровый артиллерийский снаряд Фото: материалы пресс-служб

22 августа группа выполнения специальных работ Управления противопожарной службы обезвредила 1 артиллерийский снаряд калибром 76 мм. Взрывное устройство обнаружили в деревне Рвы в Туле.

Управление МЧС напоминает, как следует поступать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.