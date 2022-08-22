В Туле пропали две мемориальных таблички жертвам политичесих репрессий Фото: соцсети

В Туле со стен домов на улице Пушкинской, 12 и на проспекте Ленина, 122 исчезли мемориальные таблички, посвязенные памяти людей, ставших жертвами политических репрессий в годы советской власти. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

Таблички были установлены проектом «Последний адрес» в память о людях на стенах дома, в которых они жили. Так, на улице Пушкинской, 12 жил репрессированный священник Дмитрий Глаголев, а на проспекте Ленина, 122 жил преподаватель Тульского механического института Александр Чернов.

Сейчас обе таблички исчезли.