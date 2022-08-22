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Общество22 августа 2022 15:00

В Туле пропали две мемориальных таблички жертвам политичесих репрессий

Они были размещены на домах на улице Пушкинской, 12 и на проспекте Ленина, 122
Источник:kp.ru
В Туле пропали две мемориальных таблички жертвам политичесих репрессий

В Туле пропали две мемориальных таблички жертвам политичесих репрессий

Фото: соцсети

В Туле со стен домов на улице Пушкинской, 12 и на проспекте Ленина, 122 исчезли мемориальные таблички, посвязенные памяти людей, ставших жертвами политических репрессий в годы советской власти. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

Таблички были установлены проектом «Последний адрес» в память о людях на стенах дома, в которых они жили. Так, на улице Пушкинской, 12 жил репрессированный священник Дмитрий Глаголев, а на проспекте Ленина, 122 жил преподаватель Тульского механического института Александр Чернов.

Сейчас обе таблички исчезли.