Нетрезвый житель Тульской области без водительских прав устроил ДТП: пострадала 17-летняя девушка Фото: материалы пресс-служб

21 августа в 19:00 на улице Некрасова в Алексине Тульской области столкнулись два ВАЗа, в результате чего пострадала девушка-подросток.

По предварительной информации, 41-летний мужчина, не имеющий водительских прав, на автомобиле ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадала пассажирка второго автомобиля, 17-летняя девушка, которая была госпитализирована с различными травмами. Водитель первого ВАЗа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.