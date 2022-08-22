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Происшествия22 августа 2022 14:38

Нетрезвый житель Тульской области без водительских прав устроил ДТП: пострадала 17-летняя девушка

На автомобиле ВАЗ он выехал на встречную полосу
Источник:kp.ru
Нетрезвый житель Тульской области без водительских прав устроил ДТП: пострадала 17-летняя девушка

Нетрезвый житель Тульской области без водительских прав устроил ДТП: пострадала 17-летняя девушка

Фото: материалы пресс-служб

21 августа в 19:00 на улице Некрасова в Алексине Тульской области столкнулись два ВАЗа, в результате чего пострадала девушка-подросток.

По предварительной информации, 41-летний мужчина, не имеющий водительских прав, на автомобиле ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074, под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадала пассажирка второго автомобиля, 17-летняя девушка, которая была госпитализирована с различными травмами. Водитель первого ВАЗа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.