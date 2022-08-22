Часть Тулы останется без электричества 23 августа из-за плановых работ Фото: Арина ВОРОНЦОВА

23 августа несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Бандикова, 12;

с 09:00 до 17:00 - ул. Революции, 6; ул. Демонстрации, 2-а, 2-г, 8; ул. Бр. Жабровых, 2; ул. Ленина, 26; ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а; ул. Октябрьская, 299-а; ул. Красноворотская (ГСК № 29); ул. Малаховская, 8; пр-т Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж; Щёкинское ш., 4, 8; ж/д ул. Маргелова в р-не СТ "Подземгаза";

с 09:30 до 13:30 - ул. Степанова, 29-а; ул. Чапаева, 34-а; ул. Плеханова, 84-а, 48-б, 48-а;

с 13:30 до 16:00 - ул. Степанова, 29-а; ул. Чапаева, 34-а; ул. Плеханова, 92, 84-а, 48-б, 48-а; ул. Ложевая, 124.